Esposa do primeiro-ministro espanhol poderá ir a júri popular

A notícia chega um dia após um tribunal rejeitar o último recurso de David Sánchez, irmão do chefe de Governo, que ficou a um passo de ser julgado por tráfico de influências após sua contratação por uma instituição pública no sudoeste da Espanha em 2017.

Além desses casos, outras ações judiciais enfraquecem Sánchez: uma envolve dois ex-colaboradores próximos, seu antigo número três Santos Cerdán e seu ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos, suspeitos de receber propinas em troca de obras públicas, e outra contra o procurador-geral do Estado, nomeado por seu governo.

- "Indícios" de "fatos delitivos" -

Segundo a decisão de Peinado, à qual a AFP teve acesso, existe "verossimilhança dos fatos" pelos quais Begoña Gómez é acusada, pelo que "poderíamos estar diante de indícios racionais, fundamentados e sólidos da prática de atos delitivos".

O magistrado destacou que "a amizade pessoal anterior" de Gómez com Álvarez seria "a razão de sua nomeação para o cargo de máxima confiança (...) o que implicaria em desvio de recursos públicos em favor de interesses privados".

Peinado deu por encerrada a instrução e propôs que o caso vá a "julgamento perante o Tribunal do Júri", ou seja, um júri popular.