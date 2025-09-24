EUA dá novo passo em seu socorro financeiro à Argentina

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (24), que está pronto para comprar dívida da Argentina e facilitar o financiamento ao seu aliado, o mandatário ultraliberal Javier Milei, em dificuldades por uma corrida cambiária nas últimas semanas.

O Tesouro americano anunciou que está concluindo uma linha de financiamento temporária (swap line) com o Banco Central argentino de US$ 20 bilhões (R$ 106 bilhões) como ajuda ao presidente argentino, cuja situação política está em crise a um mês para a realização de cruciais eleições legislativas nacionais.

"O Tesouro está atualmente em negociações com funcionários argentinos para estabelecer uma linha de swap de 20 bilhões de dólares com o Banco Central. Estamos trabalhando em estreita coordenação com o governo argentino para evitar uma volatilidade excessiva", informou a instituição na rede X.