EUA restringe compras de funcionários do Irã que participam da cúpula da ONU

Os funcionários iranianos que participam da cúpula da ONU esta semana não poderão fazer compras em Nova York, de acordo com uma ordem do governo dos Estados Unidos que restringe a aquisição de uma série de produtos, desde artigos de cosmética no atacado até relógios de luxo.

Essas restrições foram incluídas na política de "pressão máxima" pelo porta-voz do Departamento de Estado, que o governo de Donald Trump está aplicando contra Teerã para que ceda nas negociações sobre seu programa nuclear.

"Não permitiremos que o regime iraniano deixe que suas elites clericais façam compras em Nova York enquanto o povo iraniano sofre com pobreza, infraestrutura em colapso e uma grave escassez de água e eletricidade", afirmou Thomas Pigott.