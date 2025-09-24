Ex-czar antidrogas da Bolívia é detido perto de laboratório de cocaína

Um ex-czar antidrogas da Bolívia foi detido pela Polícia por suposta fabricação de drogas, após ter sido encontrado perto de um laboratório de cocaína no departamento de Cochabamba, informou o Ministério Público nesta quarta-feira (24).

Felipe Cáceres, de 63 anos, foi vice-ministro da Defesa Social e Substâncias Controladas entre 2006 e 2019, durante todo o governo de Evo Morales. Ele era o principal encarregado da luta contra as drogas na Bolívia, o terceiro produtor mundial de cocaína, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Sua captura ocorreu na terça-feira durante uma operação policial no Trópico de Cochabamba, no centro do país, e reduto do movimento cocaleiro.