Finanças do Hezbollah resistem um ano depois da guerra com Israel

O enviado americano Tom Barrack afirmou que o Hezbollah tem recebido "60 milhões de dólares por mês" desde o cessar-fogo de novembro.

A AFP conversou com vários membros do Hezbollah e beneficiários de seus auxílios, que afirmaram que a organização está cumprindo com seus compromissos financeiros. Todos solicitaram anonimato diante da delicadeza do tema.

Seus combatentes continuam recebendo salários mensais em dinheiro entre 500 e 700 dólares (entre R$ 2650 e R$ 3713), muito acima do salário-mínimo do Líbano, que é de 312 dólares (R$ 1655).

As famílias dos "mártires" do Hezbollah ainda contam com seus subsídios, que cobrem aluguel e outras necessidades básicas, enquanto a ampla rede de escolas, hospitais e organizações de caridade do grupo o transforma em "um dos maiores empregadores do Líbano", segundo o pesquisador e especialista do movimento Joseph Daher.

O Hezbollah está "sem dúvida sob pressão política e econômica", afirmou, embora seja difícil avaliar a profundidade do impacto.

- Reconstrução e vigilância -

Uma fonte do Hezbollah afirmou que, desde o cessar-fogo, o grupo forneceu cerca de um bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais) para 50.000 famílias afetadas pela última guerra.