Flamengo visita Estudiantes por vaga nas semifinais da Libertadores

"Sabemos o gigante que vamos enfrentar. Mas sabemos como crescer. Eles jogam bem e, mesmo assim, ainda estamos a um gol de distância. Vamos tentar, acreditamos em nós", alertou Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes.

A partida no Maracanã foi marcada por um erro de arbitragem do árbitro colombiano Andrés Rojas, que expulsou indevidamente o atacante equatoriano Gonzalo Plata aos 82 minutos, quanto o time carioca vencia por 2 a 0.

Após os protestos da equipe rubro-negra, que atribuiu a pequena vantagem ao erro do árbitro, a Conmebol reconheceu a falha e suspendeu a punição ao jogador equatoriano, mas o clima permaneceu tenso.

"Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para se manifestar e pressionar o adversário. Deixem que se manifestem. Eles inventaram muitas histórias. O problema é deles. Estou focado em trabalhar duro e mostrar isso diante da nossa torcida. O Estudiantes vai contra todos na Libertadores", disse Domínguez.

- Peso dos milhões -

Sem as estrelas de outrora, Domínguez comanda um time que já conseguiu surpreender na 'Liberta', apesar de não ter constado entre os principais candidatos ao título.