Flick sobre Yamal: 'Não ganhar a Bola de Ouro é uma motivação para os próximos anos'

Sobre o Camp Nou, que ainda não foi liberado para uma reabertura parcial, Flick reconheceu que não chegou a ver as novas instalações.

"Não tive tempo para visitar o estádio. Estou há mais de um ano e não pude. Jogamos a temporada passada em Montjuïc, com momentos fantásticos, não me importa onde vamos jogar", confessou.

"O que conta é o nível que a equipe mostra, dá no mesmo Montjuïc, [o estádio] Johan Cruyff ou o Camp Nou", acrescentou o treinador do Barça, que precisa de uma vitória para não ficar muito atrás do Real Madrid, líder isolado do campeonato depois da sexta vitória consecutiva, sobre o Levante (4 a 1).

"O Real Madrid foi muito bem nos seis primeiros jogos. Na temporada passada houve muitos altos e baixos, e nesta talvez não seja tão fácil. Temos que focar no nosso", explicou Flick.

Sobre o desfalque de Gavi, que ficará afastado por um período de quatro a cinco meses depois de passar por uma artroscopia, o treinador acredita que a cirurgia não é uma notícia tão ruim.

"Agora sabemos o que deve ser feito. Ele tem 21 anos e uma carreira longa pela frente. Tem que pensar nisso, entrar em forma 100% e se manter forte", ressaltou.