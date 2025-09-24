Hospital em Bali nega tráfico de órgãos após repatriação de corpo sem coração

I Made Darmajaya, diretor de enfermagem e apoio médico do hospital Professor Ngoerah, negou que o hospital estivesse envolvido em roubo e tráfico de órgãos e explicou que foi feita uma autópsia forense no corpo de Haddow a pedido da polícia local.

"Quero enfatizar, em nome do hospital, que os rumores sobre roubo de órgãos são falsos. Nosso interesse [no coração] foi no contexto de um exame de acordo com a lei", esclareceu Made aos jornalistas.

Ele acrescentou que o coração de Haddow foi repatriado para a Austrália mais tarde do que o restante do corpo porque levou tempo para ser processado para cumprir os requisitos de um exame patológico.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Austrália indicou na terça-feira que está prestando assistência consular à família de Haddow, mas não pôde fazer mais comentários por motivos de privacidade.

O coração de Haddow foi devolvido a Queensland em agosto, mais de dois meses após sua morte, informou, nesta quarta-feira, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, representante legal da família Haddow, afirmando que o incidente levantava "sérias dúvidas" sobre as práticas médicas em Bali.

