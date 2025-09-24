Iberdrola investirá US$ 68 bi em Brasil, Reino Unido e EUA

O gigante energético espanhol Iberdrola anunciou, nesta quarta-feira (24), investimentos de 58 bilhões de euros (360 bilhões de reais) até 2028 em seus mercados de Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, com o objetivo de aumentar seu lucro líquido anual.

Apostando nas redes elétricas como vetor de crescimento, a Iberdrola prevê "atingir um lucro líquido de 7,6 bilhões (de euros, R$ 47,5 bilhões) em 2028, destinando cerca de 20 bilhões (de euros, R$ 125 bilhões) a dividendos entre 2024 e 2028", explicou o presidente da empresa, Ignacio Galán, em comunicado.

Nesse período, o grupo, que atualmente conta com cerca de 42.000 empregados, buscará contratar "mais de 15.000 pessoas", segundo Galán.