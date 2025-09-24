Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Isabel é sobrinha do ex-presidente socialista Salvador Allende, que foi deposto em 1973 pelo golpe de Estado de Augusto Pinochet, e migrou há mais de três décadas para a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos.

"O que está acontecendo [com os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos] é muito cruel. Separam famílias, deportam pessoas para lugares que nem sequer são seus locais de origem. Há campos, eles os chamam de detenção, [que] são de concentração", disse a escritora.

Isabel Allende fez uma defesa firme dos imigrantes que estão sendo estigmatizados: "As pessoas que cruzam as fronteiras ilegalmente, pelo menos nos Estados Unidos, o fazem por desespero. Não são todos bandidos, criminosos, como o governo [de Donald Trump] quer fazer crer."

Além disso, a escritora questionou o proceder dos agentes do ICE por estarem "mascarados, armados, em veículos que não são identificados" e agirem como "uma polícia secreta na prática".

Ganhadora do prêmio nacional de Literatura do Chile em 2010, Isabel Allende é autora de dezenas de livros, dos que vendeu mais de 70 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 40 idiomas, entre eles o português.

ps/vel/dga/rpr/am