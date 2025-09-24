Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza e deixa pelo menos 40 mortos

Ao menos 40 palestinos morreram nesta quarta-feira (24), segundo a Defesa Civil, em bombardeios por toda a Faixa de Gaza, onde Israel intensifica a operação militar contra o Hamas.

O Exército israelense efetuou várias operações na madrugada de quarta-feira na Cidade de Gaza, mas também no sul do território palestino, entre Rafah e Khan Yunis, informou a organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do Hamas, e administra vários hospitais.

A Defesa Civil, que inicialmente informou um balanço de 15 vítimas fatais, relatou que 40 pessoas morreram, incluindo 22 no bombardeio contra um armazém onde dezenas de pessoas estavam refugiadas, perto do mercado Firas, no leste da Cidade de Gaza.