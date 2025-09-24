Itália mobiliza fragata para auxiliar flotilha com ajuda para Gaza

A Itália mobilizou nesta quarta-feira (24) uma fragata da Marinha para ajudar, se for necessário, a flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza, depois que os organizadores denunciaram que foram alvo de ataques com drones na costa da Grécia.

"Para garantir assistência aos cidadãos italianos na 'Flotilha' (...) falei com o primeiro-ministro e autorizei a intervenção imediata da fragata polivalente 'Fasan' da Marinha italiana, que navegava ao norte de Creta como parte da Operação Safe Sea", disse o ministro da Defesa, Guido Crosetto.

O navio já está a caminho da área para possíveis operações de resgate", afirmou Crosetto em comunicado publicado pelo ministério no X.