Jimmy Kimmel diz que ameaça do governo a comediantes é 'antiamericana'

Kimmel, que critica Trump e seu círculo próximo com frequência, provocou a ira de alguns conservadores ao insinuar que estavam tentando explorar politicamente o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, morto por um tiro em 10 de setembro em um campus universitário.

"Nunca foi minha intenção menosprezar o assassinato de um jovem", disse, com a voz embargada. "Também não foi minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações do que era, obviamente, um indivíduo profundamente perturbado".

A suspensão do "Jimmy Kimmel Live!" na semana passada foi recebida com alegria por Trump, que sempre criticou as piadas das quais é alvo nos programas de entrevistas noturnos da televisão americana.

Antes da exibição do programa de Kimmel, Trump acusou a rede ABC, que o transmite, de "fazer comentários 99% favoráveis ao LIXO democrata" e afirmou que o apresentador é "mais um braço do DNC", o Comitê Nacional Democrata.

"Acho que vamos testar a ABC por isto. Vamos ver como nos saímos. Da última vez que fui atrás deles, tiveram que me pagar 16 milhões de dólares. Este parece ainda mais lucrativo", escreveu o republicano nas redes sociais.

Após a eleição de Trump no ano passado, a emissora ABC optou por pagar 16 milhões de dólares para encerrar uma ação por difamação apresentada pelo então candidato republicano.