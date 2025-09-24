Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se otimista, nesta quarta-feira (24), de que após sua primeira reunião com o colega americano, Donald Trump, prevista para os próximos dias, "tudo ficará resolvido" na crise entre Brasil e Estados Unidos.

"Na hora em que a gente tiver o encontro, eu acho que tudo isso ficará resolvido, e o Brasil e os Estados Unidos voltarão a viver em harmonia", disse Lula, durante coletiva de imprensa na ONU, após participar da Assembleia Geral da organização.

Na terça-feira, Trump anunciou ter combinado um encontro com Lula na próxima semana, em meio a uma crise diplomática e comercial desatada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano, por tentativa de golpe de Estado.