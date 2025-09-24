Moldávia se torna palco da guerra de desinformação russa dias antes de eleição

A campanha concentrou-se no debate entre aqueles que querem fortalecer os vínculos da Moldávia com a União Europeia, à qual é candidata, e os partidários de retornar à órbita russa.

A maioria das pesquisas dá vantagem ao partido pró-europeu de Sandu, no poder desde 2021.

Mas a presidente denuncia uma "interferência sem precedentes" do Kremlin nas eleições, e acusa a Rússia de "gastar centenas de milhões" de dólares para comprar votos e orquestrar campanhas de desinformação entre os eleitores.

Semanas antes das eleições, a presidente moldava tornou-se alvo de um vídeo deepfake ?criado com Luma AI? no qual interpreta uma música de rap em russo que a apresenta como uma líder ineficaz.

Trata-se de um dos inúmeros conteúdos enganosos de uma campanha de desinformação conhecida como Operação Overload ou Matrioska (boneca russa), segundo o coletivo online Antibot4Navalny.

Outras acusações infundadas asseguram que ela sofre de esquizofrenia ou que seu partido "manipulou" as eleições.