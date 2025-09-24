'Desastre após desastre': Casas resistiram a incêndios em LA e agora estão intoxicadas

"Quando vi que a casa ainda estava de pé dois dias depois (do incêndio), fiquei tão feliz", lembrou Girard em entrevista à AFP.

"Pensei que devia comprar um bilhete de loteria porque nunca teria tanta sorte novamente".

Até que uma série de análises revelou a presença de componentes tóxicos nas paredes, nos móveis e até no chão.

"Entendi que, embora a casa ainda estivesse de pé, poderia tê-la perdido", lamentou a designer de 58 anos. "Como isso era possível?", indagou.

Girard sofre de asma e tem crises respiratórias se permanecer dentro de sua casa por muito tempo, a tal ponto que seu médico alterou seu tratamento.

Os incêndios de Los Angeles deixaram 31 mortos e carbonizaram mais de 16.000 edificações em Altadena e no luxuoso Pacific Palisades, um enclave próximo à costa do sul da Califórnia.