ONU e UE condenam "ataques" contra flotilha com ajuda para Gaza

A ONU e a União Europeia (UE) condenaram, nesta quarta-feira (24), os "ataques" na costa grega contra a flotilha que segue com ajuda humanitária para Gaza, enquanto a Itália enviou uma fragata para a área.

Os "ataques" contra a flotilha "devem cessar e os responsáveis por essas violações devem ser responsabilizados", declarou o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, exigindo uma investigação "independente" sobre o ocorrido.

"Israel está tentando assustar e silenciar as pessoas que se mobilizam pela Palestina", acusou a ambientalista sueca Greta Thunberg, a bordo da flotilha, em uma coletiva de imprensa difundida no Instagram.