ONU exige fim dos ataques contra flotilha humanitária que navega para Gaza

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (24) o fim dos "ataques" contra a flotilha que se dirige à Faixa de Gaza, solicitando uma investigação "independente".

"Deve ser realizada uma investigação independente, imparcial e exaustiva sobre os ataques e o assédio que foram denunciados", declarou um porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al Kheetan, enquanto os ativistas pró palestinos da frota afirmam ter sido alvo de "explosões e múltiplos drones" frente à Grécia.

"Estes ataques devem cessar e os responsáveis destas violações devem prestar contas", acrescentou.