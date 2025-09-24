ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

Líderes de 118 países participam nesta quarta-feira (24) de uma reunião de cúpula em Nova York na qual defenderão a luta contra as mudanças climáticas, um evento que não terá a presença de representantes dos Estados Unidos, um dia após o presidente Donald Trump afirmar que o aquecimento global é uma "farsa".

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, abrirá o encontro na sede das Nações Unidas em Nova York, onde mais de 100 países apresentarão seus planos para combater o aquecimento global.

Tudo isso um dia após Trump afirmar na tribuna da Assembleia Geral, em um longo discurso, que a luta contra as mudanças climáticas é "a maior farsa já realizada contra o mundo", que as previsões de aumento de temperatura vêm de "pessoas estúpidas que fizeram seus países gastarem fortunas" e que as energias renováveis não têm a eficácia dos combustíveis fósseis.