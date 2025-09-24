Palmeiras vence River Plate (3-1) e vai às semifinais da Libertadores

O Palmeiras, com um gol de Vitor Roque e dois do argentino Flaco López, derrotou o River Plate por 3 a 1 nesta quarta-feira (24) e avançou para as semifinais da Copa Libertadores de 2025.
O Verdão garantiu a classificação no Allianz Parque, em São Paulo, após vencer por 2 a 1 na semana passada em Buenos Aires.
Depois que os donos da casa começaram perdendo, Vitor Roque empatou no início do segundo tempo (51'), e Flaco López marcou seus dois gols nos acréscimos (90'+1 de pênalti) e três minutos depois da entrada da área, com um chute potente (90'+4).
"Pode ser o melhor ou um dos melhores momentos da minha carreira, mas acima de tudo é um grande momento para todo o grupo", comemorou o atacante argentino de 24 anos na zona mista. Com sete gols, ele lidera a artilharia desta Libertadores, ao lado de Adrián "Maravilla" Martínez (Racing).
Maximilano Salas havia colocado os 'Millonarios' na frente aos 8 minutos.
Marcos Acuña foi expulso aos 87 minutos por receber o segundo cartão amarelo no lance do pênalti.
A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira vai encarar nas semifinais o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio do Morumbi, após a vitória dos equatorianos por 2 a 0 na altitude de Quito na semana passada.
- River assusta -
Três vezes campeão da Libertadores, em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras começou forte, com Joaquín Piquerez testando Franco Armani logo aos três minutos de jogo.
No entanto, o River aproveitou uma bola parada para abrir o placar e empatar temporariamente o confronto.
Salas cabeceou para o gol após uma cobrança de falta impecável do colombiano Juan Fernando Quintero, com pouco menos de 10 minutos de bola rolando.
Ambas as equipes mostraram seu enorme potencial ofensivo. Armani e, no outro gol, Weverton tinham muito trabalho pela frente.
No final do primeiro tempo, o goleiro do time da casa evitou um desastre ao vencer um mano a mano com Kevin Castaño, que pegou uma sobra na área e tinha tudo a seu favor para marcar.
"O gol (contra nós) nos preocupou um pouco", analisou Abel. "Reagimos bem" e "fomos muito diferentes (no segundo tempo). Fomos mais agressivos com e sem a bola", acrescentou.
- Flaco López garante classificação -
O Palmeiras fez de Vitor Roque a contratação mais cara da história do futebol sul-americano com a promessa de gols como o desta quarta-feira.
O atacante, por quem o time paulista pagou 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 159,4 milhões pela cotação atual) ao Barcelona no início do ano, marcou o gol de empate.
Ele completou de cabeça um cruzamento de Joaquín Piquerez, e Armani rebateu. O próprio Roque aproveitou para finalizar livre.
Em meio à tensão crescente, o River Plate não desistiu e Gallardo colocou o colombiano Miguel Borja junto com Salas para buscar o gol que reanimaria sua equipe.
Mas a esperança acabou após uma jogada que pegou o time argentino desprevenido. Facundo Torres, que havia começado no banco, avançou sozinho em direção ao gol do River e foi derrubado na área por Marcos Acuña.
O pênalti para o Palmeiras foi convertido por López, que minutos depois marcou novamente com um chute indefensável que fechou as portas para qualquer possibilidade de reação do River.
"Acabou com o jogo escapando de nossas mãos", lamentou o técnico visitante Marcelo Gallardo.
A partida terminou em clima tenso, com jogadores e comissão técnica do River protestando contra o árbitro por suas decisões nos minutos finais.
Escalações:
Palmeiras: Weverton - Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs, 61'), Murilo, Joaquín Piquerez - Lucas Evangelista, Aníbal Moreno - Andreas Pereira (Facundo Torres, 78'), José Manuel López, Felipe Anderson (Allan, 90') - Vitor Roque (Raphael Veiga, 90'). Técnico: Abel Ferreira.
River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Juan Fernando Quintero (Facundo Colidio, 61'), Kevin Castaño, Ignacio Fernández (Santiago Lencina, 61'), Juan Carlos Portillo (Enzo Pérez, 27'), Giuliano Galoppo (Miguel Borja, 70') - Maximiliano Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.
Árbitro: Andrés Matonte (URU).
