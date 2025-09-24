Por que o Barcelona segue sem poder jogar no renovado Camp Nou?

Quando o Barcelona fechou seu mítico estádio, em maio de 2023, o clube catalão esperava reabrir o renovado Camp Nou apenas um ano e meio depois, mas após 16 meses a equipe segue sem poder usar sua casa, o que aumenta seus problemas financeiros.

A reabertura do estádio estava programada para novembro de 2024, coincidindo com o 125º aniversário do Barça, mas essa data passou, como a do início de 2025, e, depois, a de agosto deste ano para o jogo amistoso do troféu Joan Gamper... As datas que o clube estipulou não se cumpriram.

O Barça obteve a permissão para fazer seus três primeiros jogos do Campeonato Espanhol fora de casa para dar tempo para as obras avançarem e voltar ao Camp Nou em meados em setembro, mas também não conseguiu cumprir o prazo.