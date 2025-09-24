Preços do petróleo voltam a subir devido a novas pressões sobre a Rússia

"A evolução dos preços é altista devido (...) à possibilidade de novas sanções contra o petróleo russo", resumiu Phil Flynn, da Price Futures Group, à AFP.

A Comissão Europeia proporá um aumento das tarifas sobre o petróleo procedente de Moscou que dois países da União Europeia (UE), Hungria e Eslováquia, continuam importando, anunciou nesta quarta-feira um de seus porta-vozes. A proposta nesse sentido será apresentada "no devido tempo", acrescentou.

Na terça-feira, perante as Nações Unidas, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar as compras de petróleo russo por parte dos europeus, denunciando um comportamento "indesculpável".

Em seus discursos, o mandatário americano vem criticando há várias semanas a riqueza petrolífera da Rússia para pressionar Moscou a negociar um acordo com a Ucrânia.

"Ao mesmo tempo, os repetidos ataques de Kiev à infraestrutura petrolífera russa também estão impulsionando os preços para cima", observou Flynn.

A Ucrânia realizou recentemente ataques contra refinarias russas, afetando a capacidade industrial de várias delas, incluindo algumas das maiores do país.