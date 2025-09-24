Prefeito de Londres chama Trump de 'racista, sexista, misógino e islamofóbico'

"Acredito que o presidente Trump demonstrou ser racista, sexista, misógino e islamofóbico", reagiu Sadiq Khan, em declarações à emissora de tevê britânica Sky News. Em 2016, Khan se tornou o primeiro muçulmano a governar uma grande capital ocidental.

O prefeito também defendeu Londres, qualificando-a de uma "cidade liberal, multicultural, progressista e próspera".

Donald Trump já atacou diversas vezes Sadiq Khan, filho de imigrantes paquistaneses, que em 2024 foi reeleito com folga para um terceiro mandato.

Durante uma visita à Escócia, em julho, o presidente americano disse que o prefeito de Londres "fazia um trabalho terrível".

Na semana passada, Trump fez uma visita de Estado ao Reino Unido, mas não foi a Londres. Ele se reuniu com o rei Charles III em Windsor, a oeste da capital, e com o primeiro-ministro Keir Starmer em Chequers, residência de campo a 70 km de Londres.

ctx/mhc/mba/meb/mb/dd/mvv