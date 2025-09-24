Presidente do Quênia lamenta falta de recursos no Haiti e defende nova força multinacional

"A missão tem trabalhado em um ambiente volátil, sob enormes restrições", com apenas cerca de mil homens dos 2.500 esperados, assegurou da tribuna da ONU o presidente queniano.

"Mas apesar desses desafios e contra todas as probabilidades, a MMAS alcançou resultados que muitos consideraram impossíveis", afirmou, mencionando em particular a recuperação do controle do palácio presidencial, do porto e a reabertura de escolas.

"Isso levanta a pergunta: se foi possível atingir tanto com recursos limitados e pessoal insuficiente, em apenas 15 meses, o que poderia ter sido feito se a fraternidade das Nações Unidas realmente tivesse agido em solidariedade com o povo haitiano?", questionou.

"Desta tribuna posso assegurar a todos os parceiros e atores que, com o pessoal e os recursos adequados, o equipamento e a logística necessários, a segurança do Haiti pode ser restabelecida", afirmou.

O presidente queniano criticou a ineficácia da comunidade internacional.

"Por muito tempo o povo haitiano tem clamado ao mundo por ajuda, demasiadas vezes seu apelo só encontrou silêncio, hesitação e medidas incompletas. O Haiti é um lembrete trágico do que acontece quando a comunidade internacional desvia o olhar, hesita e oferece apoio insuficiente", declarou.