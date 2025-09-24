Premiê do Japão afirma que país reconhecerá Estado Palestino: 'Questão de tempo'

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, anunciou hoje na ONU que o reconhecimento do Estado da Palestina por seu país é uma questão de tempo e afirmou que ficou "indignado" com as declarações recentes das autoridades israelenses sobre o tema.

Quase 80% dos países membros da ONU reconhecem o Estado palestino, incluindo Reino Unido, Canadá e França, que anunciaram o reconhecimento esta semana, após quase dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

"Sinto-me profundamente indignado com as declarações de funcionários de alto escalão do governo israelense que parecem rejeitar categoricamente a própria noção de um Estado palestino", declarou Ishiba.