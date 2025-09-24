Resgatados sete dos 23 trabalhadores presos em mina na Colômbia

O desabamento ocorreu a 15 metros de profundidade da entrada da mina, operada pela empresa local La Reliquia e pela multinacional canadense Aris Mining, que tem o título da exploração. As duas companhias colaboram no resgate dos trabalhadores, que inicialmente contabilizaram em 25.

"Eles têm oxigênio ilimitado pelas tubulações da mina (...) e é por ali que se aproveita para entregar-lhes alimentação", disse mais cedo à Blu Radio Hambler Patiño, representante local encarregado dos direitos humanos no município de Segovia.

Os mineiros estão bem, apesar do "desespero" para sair, acrescentou.

Eles conseguiram falar com seus familiares por meio de um telefone fixo situado no fundo da jazida de ouro.

Amigos e parentes dos mineiros expressaram sua "angústia" à AFP e alguns passaram toda a noite esperando o avanço das operações de resgate.

"A operação de resgate continua", informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) no X, junto a uma foto dos resgatados, alguns ainda com o capacete de proteção.