Resgatados os 23 mineiros presos em mina de ouro colapsada na Colômbia

As autoridades colombianas resgataram todos os mineiros presos desde a segunda-feira a 80 metros de profundidade em uma jazida de ouro no noroeste do país, informou a agência estatal de minas nesta quarta-feira (24).

Imagens compartilhadas pela entidade mostram os 23 mineiros saindo em vários grupos com garrafas d'água e sob aplausos, com a ajuda das equipes de resgate. Eles receberam comida durante os dois dias de confinamento através das tubulações da mina.

O resgate foi possível após "48 horas de operações ininterruptas na mina La Reliquia", informou a instituição pelo X, em alusão ao acidente na mina, um problema recorrente na Colômbia.