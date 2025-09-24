Rubio e Lavrov se reúnem em NY após comentário de Trump sobre guerra na Ucrânia

Os máximos representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram, nesta quarta-feira (24), em Nova York, um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, sugerir que a Ucrânia pode recuperar todos os territórios ocupados pelos russos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, não deram declarações após o encontro, o de mais alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia desde que Trump convidou o colega russo, Vladimir Putin, ao Alasca em 15 de agosto.

