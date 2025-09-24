Rússia diz que não tem alternativa a prosseguir com ofensiva na Ucrânia

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (24) que não tem outra alternativa a não ser prosseguir com a ofensiva em larga escala iniciada na Ucrânia em fevereiro de 2022 para garantir seus "interesses".

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao declarar que a Ucrânia poderia recuperar todos os territórios perdidos para a Rússia, país que chamou de "tigre de papel" com uma economia enfraquecida após três anos e meio de conflito e sanções ocidentais.

A declaração de Trump representou uma mudança de discurso, após o americano ter sugerido por meses que a Ucrânia seria o país que deveria aceitar ceder territórios a Moscou.