Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

O urso que o público considerar que ganhou mais quilos será declarado vencedor no final da semana.

A primeira edição do concurso foi em 2014, quando apenas alguns milhares de pessoas votaram, mas esse exercício democrático vem ganhando importância.

Os organizadores disseram que no ano passado receberam cerca de 1,2 milhão de votos de mais de 100 países.

"Assim como a massa corporal de um urso no fim do verão, as expectativas para a competição crescem", disse em um comunicado o Katmai Conservancy and Explore, responsável pelo evento.

"No ano passado, a 128 Grazer ganhou seu segundo título e se tornou a primeira mamãe a vencer. Será que ela tem o que é necessário para ganhar pela terceira vez?", acrescentou.

Os votantes comparam fotos de antes e depois dos plantígrados do Parque Nacional Katmai, no Alasca, para ver qual deles parece mais preparado para encarar a hibernação.