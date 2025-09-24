Supertufão Ragasa atinge a China continental após deixar 14 mortos em Taiwan

A Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan havia estimado inicialmente 152 desaparecidos, antes de detalhar que conseguiu entrar em contato com mais de 100 pessoas.

Segundo a imprensa estatal chinesa, o Ragasa atingiu a cidade de Yangjiang, na província de Guangdong, depois de se afastar lentamente de Hong Kong, onde o serviço meteorológico da cidade semiautônoma retirou o nível máximo de alerta.

Neste centro financeiro, o fenômeno provocou uma "importante maré ciclônica" e a queda de dezenas de árvores, além de inundações em vários bairros, segundo as autoridades e imagens divulgadas na internet.

A região chinesa de Macau, conhecida por seus cassinos, também sofreu inundações generalizadas e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em algumas áreas.

O supertufão também provocou as mortes de pelo menos oito pessoas no norte das Filipinas no início da semana, segundo um balanço atualizado.

Diante da chegada iminente do supertufão, as autoridades da China continental haviam ordenado o fechamento de estabelecimentos comerciais e das escolas em pelo menos 10 cidades no sul do país, medida que afetou dezenas de milhões de pessoas.