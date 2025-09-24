Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na linha de frente para suceder a Bolsonaro

Embora ele diga que não pretende suceder seu aliado Jair Bolsonaro na liderança da direita, todos os olhos estão voltados para ele: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é fortemente cotado para as eleições presidenciais de 2026.

À frente de um estado com 46 milhões de habitantes e um PIB maior que o da Argentina ou Suécia, este militar reformado de 50 anos e ex-ministro de Bolsonaro é o que tem melhor desempenho nas pesquisas para enfrentar o provável candidato da esquerda, o presidente Lula.

Conservador mais clássico que Bolsonaro, Freitas jura lealdade ao ex-presidente de extrema direita e insiste que ele deve ser o candidato, mesmo tendo sido condenado neste mês a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. "Jair Bolsonaro é nossa maior liderança política", disse o governador paulista.