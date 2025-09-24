Tesouro dos EUA negocia financiamento de US$ 20 bilhões para o BC argentino

Uma "linha de swap" é formalmente uma troca de moedas entre bancos centrais, mas no caso dos Estados Unidos com a Argentina, um país submetido a grande pressão nos mercados, trata-se de uma linha provisória de financiamento em dólares e com acesso rápido concedida por Washington para evitar que o peso enfrente muitas oscilações.

A dívida primária é aquela emitida pelo governo para arrecadar dinheiro imediatamente, por meio de títulos ou letras, enquanto a dívida secundária é aquela que já foi emitida e que é negociada por investidores, públicos ou privados.

"O Tesouro dos Estados Unidos está disposto a adquirir títulos em dólares da Argentina e o fará de acordo com as condições necessárias. Também estamos preparados para conceder um crédito importante (...) por meio do Fundo de Estabilização Cambial, e tivemos conversas ativas com a equipe do presidente (Javier) Milei para concretizar", acrescentou o secretário do Tesouro.

A Argentina vive uma situação financeira delicada após as derrotas eleitorais e políticas do governo no Congresso, que colocaram o ultraliberal Javier Milei contra a parede.

Milei se reuniu na terça-feira com o presidente Donald Trump, à margem da Assembleia Geral da ONU, e o republicano expressou apoio público.

"O governo Trump permanece firme no apoio aos aliados dos Estados Unidos, e o presidente Trump concedeu ao presidente Milei um respaldo raro a um líder estrangeiro, para demonstrar sua confiança nos planos econômicos de seu governo", afirmou Bessent.