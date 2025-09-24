Time de refugiadas afegãs competirá em torneio amistoso promovido pela Fifa

Um time composto por mulheres refugiadas afegãs irá competir pela primeira vez em nível internacional em um torneio amistoso que será disputado no mês que vem nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (24).

A competição será em Dubai, de 23 a 29 de outubro, e também terá equipes do Chade, Líbia e Emirados Árabes.

"Tornar possível que todas as mulheres joguem futebol é uma das prioridades da Fifa, mas também um objetivo fundamental para o futuro do nosso esporte", explicou em comunicado o presidente da entidade, Gianni Infantino.