Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Todos os 23 trabalhadores que estavam presos há dois dias em uma mina de ouro na Colômbia foram resgatados nesta quarta-feira (24), em meio aos aplausos de seus companheiros e familiares reunidos na superfície.

Com garrafas de água e sorridentes, os mineradores foram saindo um a um do poço de 80 metros de profundidade onde estavam, segundo vídeos publicados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) da Colômbia.

"Vamos, vamos, você consegue", diziam as pessoas ao redor, enquanto os trabalhadores emergiam da galeria presos em uma corda, visivelmente felizes. Já do lado de fora da mina, abraçaram seus familiares com alívio.