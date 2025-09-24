Assine UOL
Notícias

Trump se diz 'cada vez mais impaciente' com insistência de Rússia na guerra

AFP
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, advertiu nesta quarta-feira (24) que Donald Trump está "cada vez mais impaciente" com Moscou, um dia depois de Washington endurecer sua posição perante a Rússia após a estagnação dos esforços diplomáticos para encerrar a guerra na Ucrânia.

O presidente americano fez uma reviravolta surpreendente na ONU na terça-feira, ao sugerir que a Ucrânia não apenas poderia recuperar todo o território que perdeu militarmente para a Rússia, mas "inclusive ir além".

"O presidente está ficando cada vez mais impaciente com os russos porque sente que não estão contribuindo o suficiente para encerrar a guerra", disse Vance a jornalistas durante uma viagem à Carolina do Norte.

"Se os russos se negam a negociar de boa-fé, acho que será muito, mas muito ruim para o seu país", acrescentou o vice-presidente americano.

Em uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira em Nova York, o titular da diplomacia americana, o secretário de Estado Marco Rubio, pareceu entrar em conflito com seu colega russo, Sergei Lavrov, ao pedir o fim da "matança" na Ucrânia e exigir que Moscou "tome medidas significativas para uma solução duradoura", de acordo com o Departamento de Estado.

Lavrov respondeu, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, destacando "o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev e algumas capitais europeias destinados a prolongar o conflito".

Mais cedo, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia elogiado Trump após sua inesperada mudança de postura sobre o conflito, mas advertiu que a Otan por si só não poderia garantir a segurança de seu país.

"Devido ao fato de as instituições internacionais serem fracas demais, esta loucura continua. Mesmo que faça parte da aliança militar de longa data [Otan], isso não significa automaticamente que você está seguro", declarou Zelensky perante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Zelensky fez um balanço positivo da reunião que manteve na terça-feira com Trump, que descartou o ingresso de Kiev na Otan.

Continua após a publicidade

"Tivemos uma boa reunião com o presidente Trump, e também falei com muitos outros líderes fortes, e juntos podemos mudar muitas coisas", relatou Zelensky.

"Obviamente, estamos fazendo tudo o que é possível para garantir que a Europa ajude e, certamente, contamos com os Estados Unidos", acrescentou.

A sugestão de Trump de que Kiev poderia vencer a guerra, com o apoio da União Europeia e da Otan, marcou uma mudança de 180° na postura do mandatário americano, após passar meses afirmando que a Ucrânia não recuperaria partes de seu território tomadas pela Rússia.

Até agora, Trump vinha sendo crítico com Zelensky e próximo a seu colega russo Vladimir Putin, com quem se reuniu no Alasca em 15 de agosto para tentar colocar fim à invasão da Ucrânia.

- Risco na Moldávia -

Zelensky também advertiu nesta quarta-feira sobre o perigo que representa para Europa perder influência sobre a Moldávia em favor da Rússia, o que já aconteceu com Belarus e Geórgia.

Continua após a publicidade

"A Rússia está tentando fazer com a Moldávia o que o Irã fez em seu momento com o Líbano, e a resposta global, mais uma vez, não é suficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa... e, durante muitos, mas muitos anos, Belarus também vem avançando para a dependência da Rússia. A Europa não pode se permitir perder também a Moldávia", afirmou o líder ucraniano.

A Moldávia é uma ex-república soviética que realizará eleições neste domingo, no momento em que sua presidente, a pró-europeia Maia Sandu, enfrenta uma onda de vídeos falsos e outros tipos de desinformação vinculadas à Rússia.

O líder ucraniano advertiu sobre o desenvolvimento de drones autônomos e veículos aéreos não tripulados capazes de disparar contra outros drones e infraestruturas sensíveis.

"Agora estamos vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história humana, porque, desta vez, inclui a inteligência artificial", advertiu.

"Se o mundo não puder responder a todas as ameaças e não houver uma plataforma sólida para a segurança internacional, haverá alguma paz na Terra?", questionou.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.