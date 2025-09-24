Trump exige que ONU investigue 'sabotagem' após problemas técnicos

"Envio uma cópia desta carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e exijo uma investigação imediata. Não me surpreende que as Nações Unidas não tenham conseguido cumprir a função para a qual foram criadas", acrescentou.

Na terça-feira, Trump, de 79 anos, chegou à sede da organização acompanhado da primeira-dama Melania Trump. O casal utilizava uma escada rolante quando o equipamento parou bruscamente, os obrigando a seguir a pé.

A ONU não reagiu imediatamente à declaração de Trump, mas, na terça-feira, insistiu em que tudo não passou de incidentes acidentais e atribuiu parte da responsabilidade ao pessoal da Casa Branca.

Um cinegrafista da delegação americana "pode ter acionado inadvertidamente o sistema de segurança" da escada rolante, provocando sua parada, afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres. Em seguida, o dispositivo foi colocado novamente em funcionamento.

"Estamos revisando o que a ONU disse para corroborar", declarou à AFP nesta quarta-feira (24) um funcionário do Serviço Secreto, responsável pela proteção de altas figuras políticas dos Estados Unidos, que falou sob condição de anonimato.

Trump também se queixou de que o teleprompter não funcionou durante os 15 primeiros minutos de sua intervenção e que o sistema de som do auditório estava desligado.