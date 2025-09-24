Trump troca foto de Biden por 'caneta automática' na Casa Branca

A foto, em preto em branco, mostra um "autopen" (caneta automática) e a assinatura de Biden em um papel, em vez do retrato do ex-presidente democrata, na nova "Calçada da Fama", localizada na colunata que margeia o Roseiral da Casa Branca.

"A Calçada da Fama Presidencial chegou à colunata da Ala Oeste. Esperem só para vê-la...", publicou no X a assessora de Comunicações de Trump, Margo Martin, junto com um vídeo da nova exposição.

A câmera percorre uma fileira de retratos em preto e branco, emoldurados em ouro, pendurados ao longo da colunata, até chegar finalmente à imagem do autopen representando Biden.

A Casa Branca publicou separadamente uma foto do próprio Trump ? cujas fotos como 45º e 47º presidente dos Estados Unidos estão em ambos os lados de Biden ? observando a nova adição.

O retrato da assinatura do democrata estará visível para os convidados que participarão de um jantar na noite desta quarta no Roseiral, que o mandatário republicano pavimentou como parte de uma série de renovações na Casa Branca.

O presidente de 79 anos ataca seu antecessor de 82 anos de forma reiterada, tentando culpá-lo por uma série de problemas, incluindo a inflação e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.