Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU

Um milhão de refugiados sírios voltaram do exterior desde a queda do regime do ex-presidente Bashar al Assad, em dezembro passado, informou nesta quarta-feira (24) a ONU, que pediu mais apoio internacional para que outros sírios possam fazer o mesmo.

"Em apenas nove meses, um milhão de sírios regressaram ao país após a queda do governo de Bashar al Assad, em 8 de dezembro de 2024", declarou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), em comunicado.

A agência acrescentou que outros 1,8 milhão de deslocados internos durante quase 14 anos de guerra civil também retornaram às regiões de origem.