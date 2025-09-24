Vistos a US$ 100.000 se tornam risco para setor financeiro de Nova York

A ordem de 19 de setembro assinada por Trump exige pagamentos de 100.000 dólares (pouco mais de 530 mil reais) das empresas para cada nova contratação feita por meio deste programa.

E embora o maior impacto seja sentido no setor tecnológico, onde mais trabalhadores sob o H-1B são contratados, empresas financeiras como o Goldman Sachs também serão obrigadas a reavaliar sua prática de contratação no exterior.

- Concentração em Nova York -

Nos dois primeiros trimestres de 2025, o Goldman Sachs foi o maior receptor de vistos H-1B em Nova York. Além disso, a Grande Maçã foi a cidade dos Estados Unidos que mais acolheu beneficiários deste tipo de residência.

A nível estadual, Califórnia e Texas atraem mais titulares desses vistos do que o estado de Nova York. No entanto, não há nenhuma cidade ou vilarejo nesses estados que tenha um número maior de titulares do que esta metrópole da costa leste.

Essa concentração na cidade de Nova York é impulsionada por contratações nos gigantes financeiros de Wall Street.