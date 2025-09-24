Zagueiro italiano Leoni, de 18 anos, sofre grave lesão em sua estreia no Liverpool

O jovem zagueiro italiano do Liverpool, Giovanni Leoni, sofreu uma grave lesão no joelho em sua estreia com a camisa dos 'Reds' na terça-feira (25), pela Copa da Liga Inglesa, com relatos indicando uma ruptura do ligamento cruzado.

O zagueiro de 18 anos, que jogou pelo Parma na temporada passada, estreava como titular sob o comando do técnico Arne Slot pela terceira rodada do torneio, com vitória por 2 a 1 sobre o Southampton.

Um início "promissor" foi interrompido aos 81 minutos, "quando ele apoiou mal a perna" no momento em que disputava uma bola perto da linha lateral, informou o clube em seu site na noite de terça.