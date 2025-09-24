Zelensky alerta que ser membro da Otan não garantiria segurança da Ucrânia

O líder ucraniano dedicou palavras de agradecimento e elogios a Trump, com quem se reuniu na véspera. "Tivemos uma boa reunião com o presidente Trump, e também conversei com muitos outros líderes fortes, e juntos podemos mudar muitas coisas", afirmou.

"É claro, estamos fazendo tudo o possível para assegurar que a Europa ajude e, é claro, contamos com os Estados Unidos", afirmou o líder ucraniano.

Na terça-feira, o presidente americano sugeriu que Kiev pode recuperar todo o território controlado por Moscou e "inclusive ir além" com o apoio da União Europeia e da Otan.

Após esta reviravolta do republicano, os máximos representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia, se reuniram em Nova York nesta quarta-feira.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, não deram declarações após o encontro, o de mais alto nível entre os dois países desde que Trump convidou o presidente russo, Vladimir Putin, ao Alasca em 15 de agosto.

Zelensky também advertiu, nesta quarta-feira, para o perigo que representaria para a Europa perder influência sobre a Moldávia a favor da Rússia, o que já aconteceu com Belarus e Geórgia.