Acidente de trânsito no Peru deixa 14 mortos

Um choque entre uma caminhonete e um caminhão no sul do Peru deixou 14 mortos, informou nesta quinta-feira (25) a polícia.

"São ao todo 14 pessoas falecidas e 4 feridas" pelo acidente, indicou um comunicado da polícia de Moquegua, região onde na noite de quarta-feira ocorreu o sinistro, cerca de 1.290 km ao sul de Lima.

Os feridos foram levados ao hospital regional de Moquegua.