Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em jogo de exibição em Miami

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, e o jovem brasileiro João Fonseca podem se enfrentar pela primeira vez em uma partida amistosa marcada para o dia 8 de dezembro em Miami, na Flórida.

O duelo entre Alcaraz, de 22 anos, e Fonseca, de 19, será o destaque do Miami Invitational, o primeiro evento de tênis realizado no LoanDepot Park (com capacidade para 37.000 pessoas), casa dos Marlins, time da Major League Baseball.

O evento também contará com um confronto entre a tenista local Amanda Anisimova, vice-campeã do US Open neste mês, e a britânica Emma Raducanu, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira (25) pelos Marlins.