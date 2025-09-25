Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Ao se dirigir a um grupo de industriais, Boris Pistorius descreveu um panorama sombrio frente à ameaça russa e chinesa no espaço, acusando seus rivais de espionagem, agressões e desenvolvimento de armas antissatélites.

Segundo Pistorius, é urgente investir em capacidades militares, pois um ataque a um sistema de navegação por satélite ocidental poderia afetar "milhões de seres humanos".

"Os sistemas do Exército alemão já estão sendo afetados por ataques de interferência", acusou, assegurando que "a economia e a sociedade como um todo" também estão sendo atacadas.

O ministro apontou que Rússia e China desenvolveram "rapidamente suas capacidades para travar uma guerra no espaço" e lembrou que a invasão russa da Ucrânia, há três anos, constitui um ponto de inflexão para a segurança do bloco ocidental.

Os países ocidentais e seus rivais se acusam mutuamente de buscar militarizar o espaço, aumentando o risco de uma corrida armamentista espacial e, portanto, de um confronto em um setor que durante décadas foi mais dominado pela cooperação pacífica.

Por sua vez, o presidente Donald Trump anunciou que quer construir um sistema antimísseis, chamado Cúpula Dourada, que a Rússia considera como um reavivamento do projeto "guerra nas estrelas" dos Estados Unidos no final da Guerra Fria.