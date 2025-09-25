Aliados de Trump controlarão TikTok sob novo acordo nos EUA

Acredita-se também que a firma de investimentos Silver Lake Partners e a influente empresa do Vale do Silício Andreessen Horowitz façam parte do acordo.

Todos os investidores mencionados são aliados de Trump, embora o presidente tenha insistido em que o aplicativo não seguirá nenhuma linha política.

"Cada grupo, cada filosofia, cada política serão tratados de maneira muito equitativa", garantiu Trump.

Embora tenha admitido que, se pudesse, teria transformado a rede social em "100% MAGA" (Make America Great Again), em referência ao movimento que criou. "Mas não vai funcionar dessa maneira, infelizmente."

O republicano confirmou que essa versão americana do TikTok contará com uma espécie de cópia do algoritmo do aplicativo.

Esse algoritmo é frequentemente descrito como o "molho secreto" do TikTok, já que ajudou a transformar a plataforma em uma das mais populares do mundo em apenas alguns anos.