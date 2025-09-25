Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

O cume já contou com várias descidas de esqui, mas nunca uma contínua sem o uso de oxigênio adicional, como fez Bargiel.

Chhang Dawa Sherpa, da empresa Seven Summit Treks, que organizou a expedição, disse que o polonês esquiou até o Acampamento 2, passou a noite lá e, no dia seguinte, chegou ao acampamento base esquiando.

"Foi um desafio realmente difícil e ninguém tinha feito isso antes, sozinho e sem oxigênio adicional", declarou Sherpa à AFP.

Uma forte nevasca obrigou Bargiel a passar 16 horas acima dos 8.000 metros, conhecida como a "zona da morte" devido ao pouco ar e aos baixos níveis de oxigênio, que aumentam o risco de sofrer do mal de altitude.

Ele foi recebido no acampamento base com uma khada, um lenço tradicional budista.

"O céu é o limite? Não para os poloneses! Andrzej Bargiel acaba de descer esquiando o Monte Everest", comemorou o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, na rede social X.