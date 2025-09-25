Amazon pagará US$ 2,5 bilhões por más práticas no Amazon Prime

A FTC "está comprometida a defender os direitos dos consumidores quando as empresas tentarem fraudar os cidadãos".

Em um comunicado, a Amazon declarou que a empresa e seus executivos sempre respeitaram a lei, e que esse acordo lhe permite seguir adiante e se centrar na inovação para seus clientes.

O gigante do comércio eletrônico, que não admitiu ter cometido irregularidades, acrescentou que trabalha arduamente para que seus clientes possam assinar ou cancelar sua assinatura Prime de forma fácil e transparente, e para oferecer um valor agregado aos seus milhões de membros do Prime em todo o mundo.

O acordo representa uma das maiores recuperações financeiras da FTC em um caso de proteção ao consumidor.

O caso se centra em duas acusações principais: que a Amazon registrou os clientes sem seu consentimento explícito mediante processos de pagamento confusos, e que criou um sistema de cancelamento deliberadamente complexo, apelidado internamente de "Ilíada", em homenagem à epopeia de Homero sobre a longa e árdua Guerra de Troia.

A FTC afirma que o processo de pagamento da Amazon obriga os clientes a navegarem por interfaces confusas onde, para rejeitar a assinatura Prime, era necessário encontrar links pequenos e discretos, enquanto para assinar o serviço usavam botões proeminentes.