UE defende Lei dos Mercados Digitais após críticas da Apple

Como alternativa à eliminação da DMA, a Apple propôs uma lista de mudanças profundas, começando pela criação de uma agência reguladora distinta da CE, que seria responsável por exigir o respeito às normas.

A UE rejeitou categoricamente os ataques e declarou que não tem "a menor intenção" de revogar a DMA.

"Não nos surpreende a posição do lobby da Apple, que nos pede para revogar a DMA", comentou o porta-voz do bloco para Assuntos Digitais, Thomas Regnier, lembrando que a empresa de tecnologia californiana "contesta cada elemento da DMA desde sua entrada em vigor".

As críticas à DMA lembram os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao intervencionismo da UE no setor digital.

A Apple acusa a Lei dos Mercados Digitais de privar os consumidores europeus de algumas funções em seus novos dispositivos enquanto a empresa verifica se cumprem às restrições.

Segundo a empresa, a DMA estaria longe de fomentar a inovação em benefício dos consumidores, seu objetivo final.