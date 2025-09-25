Argentina restabelece impostos sobre exportações agrícolas, mas mantém isenção para carne

O anúncio acalmou os mercados, freou a desvalorização da moeda e aliviou os temores de um calote, depois que uma corrida bancária contra o peso forçou o Banco Central a intervir, vendendo mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,43 bilhões) na semana passada.

Na manhã de quarta-feira, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse no X que seu governo estava trabalhando com os pares argentinos "para finalizar as isenções fiscais para os produtores de matérias-primas que convertem divisas".

A Argentina havia decidido, na segunda-feira, suspender os impostos sobre a exportação de grãos e carnes até 31 de outubro ou até que fosse cumprida a meta de 7 bilhões de dólares (R$ 37,4 bilhões), com o objetivo de "gerar uma maior oferta de dólares".

Na noite de quarta-feira, a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (Arca) informou que a meta para os grãos havia sido alcançada e que, consequentemente, essa suspensão seria levantada.

"O regime de zero retenção (impostos sobre exportações) para a exportação de aves e carne bovina continua sem limite até 31 de outubro", destacou nesta quinta-feira o porta-voz presidencial, Manuel Adorni.

Com essas medidas, o Executivo buscou incentivar o setor agropecuário, que representa 60% das exportações argentinas, a liberar suas reservas e exportar, em vez de esperar.